Школьник несколько дней ждал помощи в ледяных водах Берингова моря

У берегов Аляски спасатели обнаружили живым подростка, держащегося за перевернутую лодку

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Богатырское здоровье и невероятная удача позволили выжить 15-летнему подростку, который оказался в ледяных водах Берингова моря у берегов Аляски (США) после опрокидывания лодки. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на CBS News.

По данным источника, на борту лодки находилось три человека. Судно пропало у острова Святого Лаврентия. Из-за непогоды поиски начались не сразу. Перевернутую лодку и школьника обнаружили примерно в шести километрах от берега. У подростка диагностировано переохлаждение.

Позже ребенок рассказал, что после опрокидывания лодки несколько дней цеплялся за её корпус и ждал помощи.