В Чалнинском поселении сменилось руководство

Пост главы Чалнинского сельского поселения заняла многодетная мама Елена Косолапова

Фото: администрация Пряжинского национального района

В администрации Пряжинского района сообщили о кадровых перестановках: Наталья Силакова сложила полномочия главы Чалнинского сельского поселения. На ее место, по решению главы республики Карелия, временно исполняющей обязанности руководителя назначена Елена Косолапова.

Жителям Чалны Елена Косолапова хорошо знакома не только как активный общественник, но и как человек с большим сердцем. Вместе с супругом Андреем, бывшим военнослужащим, они воспитали восьмерых детей – троих родных и пятерых приемных, подарив дом ребятам, оставшимся без попечения родителей.

Многие знают Елену Косолапову как основателя «Лавки Добра». Этот благотворительный проект стал настоящим спасением для сельских жителей. В условиях, когда доступ к социальным услугам ограничен, а доходы семей зачастую невелики, магазин стал важным подспорьем. Сюда за помощью едут не только чалнинцы, но и жители соседних деревень– Виллагоры, Кутижмы и других. Особенно ценят «Лавку» родители, которым проект помогает собрать детей в школу и решить насущные бытовые вопросы.

Вступив в новую должность, Елена Александровна сразу обозначила приоритеты своей работы:

«В ближайших планах – решение острых коммунальных проблем: наведение порядка с вывозом мусора и приведение в нормативное состояние местных дорог».

Кроме того, у нового руководителя есть еще ответственная задача – подготовка и организация предстоящих выборов.