Московскому эксперту показали в суде, как «уронили» подполковника

Андреева сказала, что версию подсудимого не проверяли

фото: Антонина Кябелева

В сентябре 2026 года в Петрозаводском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела против бывшего охранника петрозаводского ресторана «Каудаль» Руслана Гусейнова. Молодой человек обвиняется по статье 111 ч.2 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вредя здоровью из хулиганских побуждений).

Потерпевший — подполковник полиции Алексей Борик. В ночь с 6 на 7 декабря 2024 года он отдыхал с коллегой в ресторане «Каудаль». Между подвыпившими подполковниками и охраной заведения возник конфликт, в результате которого гостей ресторана положили на пол лицом вниз, удерживая до приезда сотрудников Росгвардии. В результате инцидента Борик получил двойной перелом ноги, который был квалифицирован как тяжкий вред здоровью.

Главным вопросом, вокруг которого уже много месяцев идут споры, является то, каков механизм повреждения ноги. Было проведено три экспертизы, в результате которых эксперты пришли к противоречивым выводам.

9 сентября была допрошена Анастасия Андреева, московский эксперт, которая участвовала в проведении третьей экспертизы. В ходе допроса выяснилось, что версию подсудимого эксперты вообще не проверяли. Во время судебного заседания эксперту наглядно продемонстрировали, как, по версии Гусейнова, упал подполковник, где стояли охранники и что они делали.

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