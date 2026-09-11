Неизвестные изуродовали сквер в городе Карелии

Вандалы атаковали популярный сквер в городе горняков: повреждены стенды и обклеен горн

изображение сгенерировано Алисой AI

Хулиганы орудовали в сквере «Пионеров» в Кондопоге, местные власти просят отозваться очевидцев. Вандалы повредили информационные стенды в сквере, а горн в парке обклеили наклейками.

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«Сквер - уютное место, которое мы вместе стараемся содержать в порядке. И особенно обидно, когда труд многих людей перечеркивается несколькими минутами чьей‑то хулиганской выходки»,

- написали в паблике администрации Кондопожского округа.

Возможных свидетелей хулиганской выходки просят сообщить в полицию или администрацию.