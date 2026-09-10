Главный санитарный врач России выступил против контрольных в четверг

Геннадий Онищенко призвал школьных учителей отказаться от контрольных по четвергам

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В школах нельзя проводить контрольные работы по четвергам, заявил Онищенко. Академик РАН объяснил также, почему этого не следует делать в школах. Мнение заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко передает РИА Новости.

В четверг не рекомендуется проводить контрольные, потому что в этот день резко снижается работоспособность школьников. По словам врача, у детей есть определенный недельный биоритм. Академик РАН призвал учителей иметь это в виду при планировании проверки знаний учащихся.

«Мы исходим из научно-обоснованных данных, у детей есть определенный недельный биоритм. И мы всегда требовали, чтобы в четверг не ставили в школьное расписание трудные предметы, такие как, например, математика. И ни в коем случае нельзя, чтобы по четвергам дети писали контрольные», – цитирует издание слова Геннадия Онищенко.

Академик уточнил, что пик работоспособности ребенка приходится на первую половину недели – с понедельника по среду.