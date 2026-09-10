Стало известно, кому кофе осенью может только навредить

Людям с дефицитом магния лучше отказаться от чрезмерного употребления кофе

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Привычка взбодриться с помощью кофе осенью может привести к обратному эффекту и дополнительно нагрузить организм. Об этом рассказал врач-кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Life.ru.

По словам эксперта, одна-две чашки кофе в день не станут проблемой в отличие от регулярного приема бодрящего напитка как стимулятора. На время человеку удастся обмануть организм, но позже он отомстит: потребует отдыха, который, скорее всего, не удастся дать.

Кроме того, систематическое употребление большого количества кофе способно провоцировать увеличение уровня кортизола («гормона стресса») и повышать выведение магния с мочой. Поэтому людям с дефицитом магния и проблемами с сосудами Кондрахин рекомендовал быть предельно осторожными.