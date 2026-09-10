Лекарство для лечения рака печени появилось в России

Препарат от рака разработали российские ученые исследовательского центра радиологии

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Российские ученые создали препарат для лечения рака печени. Лекарство разработали в Национальном медицинском исследовательском центре, ведущем учреждении здравоохранения и науки Минздрава России.

Об этом РИА Новости сообщил глава Роспатента Юрий Зубов. По его словам, препарат также можно использовать для лечения метастазов.

О разработке говорили на встрече премьер-министра Михаила Мишустина и главы Федеральной службы по интеллектуальной собственности. По словам Зубова, заявки в области медицины и фармацевтики лидируют в Роспатенте и обладают экспортным потенциалом.

Также глава Роспатента отметил разработку ученых НМИЦ радиологии Минздрава России, которые и создали препарат для терапии рака печени. Лекарство можно применять, по словам Зубова, и для лечения метастазов рака печени.