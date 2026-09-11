В Карелии резко подешевел «борщевой набор»

Как изменились цены в начале сентября: картофель и рыба дешевеют, а сахар и техника растут в цене

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Об изменении цен на ряд товаров в первую неделю сентября рассказали в Карелиястате.

Картофель упал в цене на 10%, репчатый лук – 8,6%, свеклу – 6,8%, морковь – 6%, капусту – 3,5%, бананы – 1,7%, яблоки – на 1,2%. Также подешевели куриные яйца (3%), сливочное масло, мороженая рыба (1,5%), поваренная соль (1,2%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (1,1%).

Подорожал сахарный песок (3,1%), вареная колбас (3%), сыр (2%), рис (1,7%), мука пшеничная (1,2%).

Подорожали смартфоны, шампуни, детские подгузники, некоторые медикаменты, снизились цены на пылесосы и сухой корм для домашних животных.