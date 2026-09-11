Дожди зарядят в выходные в Петрозаводске

Петрозаводчан ждут пасмурные выходные и до +13 градусов тепла

фото «Петрозаводск говорит»

Тучи скроют солнце от петрозаводчан, в выходные будет дождливо. О погоде 12 и 13 сентября рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе.

В субботу будет пасмурно, город будет обдувать не самый приятный ветер – западный, северо-западный до 5 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +10, +13 градусов. Также будет идти небольшой дождь.

В воскресенье в столице Карелии тоже пасмурно, дождливо, ветер сменит направление на западный. Температура воздуха ожидается в пределах +11, +13 градусов.