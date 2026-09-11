Жители карельского поселка бьют тревогу из-за нашествия хищников

Пост, который больше напоминает крик о помощи, опубликован в соцсети

Фото: «Петрозаводск говорит»

Жители поселка Матросы в Пряжинском районе утверждают, что оказались в заложниках у дикой природы. В сообществе «Пряжа – самый теплый поселок» люди жалуются, что их населенный пункт стал постоянной мишенью для волков, которые все чаще заходят в жилую зону. По словам сельчан, ситуация стала критической: хищники буквально терроризируют поселок, охотясь на домашних собак.

Одной из пострадавших стала Тамара Спесивцева. Женщина, потерявшая своего любимого питомца, признается: боль от утраты не утихает, а чувство беспомощности перед бездействием властей лишь усиливает гнев. Попытки добиться помощи в Минприроды и местной администрации, по словам сельчан, превратились в хождение по кругу.

Главную причину «визитов» незваных гостей жители видят в масштабной вырубке лесов вокруг поселка. Раньше густой сосновый бор служил естественным барьером, но теперь, когда деревья уничтожены, зверям просто негде жить и нечем питаться. В итоге дикие животные выходят к людям, а сами жители вынуждены жить в пыли и грязи, лишившись привычного лесного массива.

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Реакция профильного министерства людей возмутила. В ведомстве отчитались о работе охотинспекторов и добытых в районе четырех волках, однако сельчане считают такой подход «отпиской».

«Вы не с охотниками договаривайтесь, а выполняйте свои прямые обязанности. Глава республики говорил, что лес — наше богатство, так берегите его! Не позволяйте рубить всё подряд, лишая зверей дома. А теперь вы предлагаете нам просто ждать, пока ситуация решится сама собой?»

— возмущается местная жительница Марина Петрова.

Проблема оказалась куда шире: в комментариях к обращению люди пишут, что в окрестностях Матросов и по дороге на Киндасово все чаще замечают медведей. Однако, несмотря на реальную угрозу безопасности, жители поселка чувствуют, что их крик о помощи остается лишь «гласом вопиющего в пустыне». Люди требуют не просто отчетов об отстреле, а системного решения проблемы, которая началась с варварского уничтожения леса у их порогов.