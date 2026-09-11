Житель Карелии виртуозно взял серебро на всероссийском конкурсе

Машинист экскаватора вошел в тройку лучших экскаваторщиков России

изображение сгенерировано Алисой AI

Машинист экскаватора из Карелии стал вторым на всероссийском конкурсе «Лучший по профессии». Состязания профессионалов прошли в Чебоксарах.

Карелию на федеральном этапе конкурса представил сотрудник «Прионежской горной компании» Александр Васильев – победитель регионального этапа. В результате испытаний карельский экскаваторщик завоевал серебряную награду, рассказали в региональном Минпромторге. На выполнение конкурсных испытаний его потребовалось всего 7 минут.

В 2025 году Васильев вошел в топ-5 лучших машинистов экскаватора по России. В этом году он вновь доказал мастерство, продемонстрировав точность, скорость и виртуозное управление многотонной техникой.