Дождливо и свежо будет 11 сентября в Карелии

В пятницу заметно похолодает в республике

Фото: Петрозаводск говорит

В пятницу, 11 сентября, в Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов дожди, утром местами сильные, рассказали в карельском гидрометцентре. Ветер подует южный, юго-западный, на севере северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха +11, +16.

В Петрозаводске облачно и дождь. Ветер юго-западный слабый. Температура воздуха +14, +16. Атмосферное давление будет слабо расти.

По данным российского гидрометцентра, в Калевале +10,

в Кеми +14,

в Сегеже, Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви, Сортавале, Олонце, Пудоже +15.