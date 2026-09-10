«Платье мести» принцессы Дианы уйдет с молотка

Один из нарядов принцессы Дианы планируют продать за рекордную сумму

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В 110–220 тысяч фунтов стерлингов (примерно 12,5–25 млн рублей) — так оценивается «платье мести» принцессы Дианы. Наряд с вырезом в виде сердца выставят на аукцион Sotheby's в декабре, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Metro.

Платье стало знаменитым после выхода в нем принцессы Дианы, когда принц Чарльз (будущий король Великобритании Карл III) признался в своем романе с Камиллой Паркер-Боулз. Это случилось в 1994 году.

В комплекте с нарядом идет экземпляр каталога, подписанный принцессой и дизайнером, создавшей платье, Кристиной Стамболян.

Известно, что часть выручки от продажи направят на благотворительность.