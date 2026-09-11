Благоустройство территорий - драйвер развития экономики Карелии

До 2030 года в России намерены привести в порядок свыше 1 600 территорий, чьи проекты одержали победу в проекте «Формирование комфортной городской среды». В их числе есть и инициативы из Карелии

Фото: Минстрой Карелии

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) проходит конкурс лучших проектов благоустройства. Его победители получают финансирование из федерального бюджета.

По словам вице‑премьера РФ Марата Хуснуллина, обустройство городских пространств не только делает жизнь людей комфортнее, но и даёт импульс развитию бизнеса. Так, с момента старта нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на обновлённых территориях открылось 905 коммерческих объектов, а также появилось свыше 4 000 новых рабочих мест.

Карелия активно участвует в конкурсе: с начала его проведения победителями стали 13 местных проектов. Например, в 2023 году победу одержал проект благоустройства набережной озера Контокки в Костомукше. В 2025 году жюри отметило инициативу «Сад камней» в Сортавале - сейчас работы в парке Ваккосалми уже идут. А в 2026 году лучшим признали петрозаводский проект «Пороги Онего»: его реализацию планируют начать в следующем году: в центре города приведут в порядок исторический квартал.

Президентом поставлена задача к 2030 году повысить качество среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30%, и всероссийский конкурс является важной составляющей успешного достижения этой цели,

– отметил Марат Хуснуллин.