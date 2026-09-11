Житель Карелии сдуру завел чужую машину и уехал в другой регион

Полиция приняла пудожанина под Вологдой

Фото: Петрозаводск говорит

Житель Пудожского района побывал в гостях у приятеля, а теперь его подозревают в угоне автомобиля.



В конце августа в полицию Пудожского района поступило заявление об угоне: у жительницы одного из поселков с места стоянки пропал автомобиль. Ориентировку на машину передали всем нарядам ДПС. Автомобиль нашли быстро, правда, недалеко от Вологды, рассказали в МВД Карелии.



Полиция подозревала в угоне 26-летнего местного жителя, приятеля сына заявительницы. Он как раз незадолго до произошедшего приходил к другу в гости. Когда пошел домой, вспомнил, что забыл в машине зарядное устройство. Автомобиль оказался открыт, а в салоне нашлись ключи.



Молодой человек решил воспользоваться ситуацией и съездить к родственникам во Владимирскую область. Неподалеку от Вологды машина сломалась, водитель был вынужден остановиться у обочины дороги. Там его нашли местные сотрудники полиции, которые уже знали об угоне.



Так житель Карелии стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.