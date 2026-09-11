Житель Пудожского района побывал в гостях у приятеля, а теперь его подозревают в угоне автомобиля.
В конце августа в полицию Пудожского района поступило заявление об угоне: у жительницы одного из поселков с места стоянки пропал автомобиль. Ориентировку на машину передали всем нарядам ДПС. Автомобиль нашли быстро, правда, недалеко от Вологды, рассказали в МВД Карелии.
Полиция подозревала в угоне 26-летнего местного жителя, приятеля сына заявительницы. Он как раз незадолго до произошедшего приходил к другу в гости. Когда пошел домой, вспомнил, что забыл в машине зарядное устройство. Автомобиль оказался открыт, а в салоне нашлись ключи.
Молодой человек решил воспользоваться ситуацией и съездить к родственникам во Владимирскую область. Неподалеку от Вологды машина сломалась, водитель был вынужден остановиться у обочины дороги. Там его нашли местные сотрудники полиции, которые уже знали об угоне.
Так житель Карелии стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Житель Карелии сдуру завел чужую машину и уехал в другой регион
Житель Пудожского района побывал в гостях у приятеля, а теперь его подозревают в угоне автомобиля.