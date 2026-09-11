Парфенчиков создал координационный Совет по развитию молочной отрасли

Об этом Глава Карелии рассказал во время рабочей поездки в Эссойлу, где состоялось совещание с участием представителей республиканского агропромышленного комплекса

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Как пояснил Артур Парфенчиков, Совет займется координацией отрасли и наладит взаимодействие между производителями и переработчиками молока, чтобы местная продукция была широко представлена на республиканском рынке.

Мы уникальны тем, что вернули государство в агропромышленный комплекс. Сегодня в республике работают 4 крупных сельхозпредприятия, находящихся в госсобственности, а также 3 частных предприятия, стабильно функционирующих на рынке производства и переработки молока. Мы завершаем все необходимые процедуры по переходу Олонецкого молочного комбината из федеральной собственности в собственность республики. Это позволит нам выстроить единую управленческую вертикаль. У наших переработчиков молока – предприятия «Эссойла», Олонецкого комбината, «Славмо» – должен быть свой рыночный сегмент, своя логистика и свой ассортимент,

– отметил руководитель региона.

По словам Парфенчикова, предстоит наладить взаимодействие с сетями и госзакупками, чтобы обеспечить приоритет карельской продукции в магазинах и социальных учреждениях - школах и больницах. Отдельная задача - снижение себестоимости: таков принцип работы госпредприятий, пользующихся субсидиями.

В республике уже действует прямая торговая цепочка: молоко из совхозов «Ильинское» и «Мегрега» идет на Олонецкий молочный комбинат, а готовая продукция - в магазины. Торговая сеть «Ника» (магазины «Олония») вернулась в государственное управление. Вчера на Птицефабрике в Петрозаводске открылся первый обновленный государственный магазин. В сети будет представлена и продукция «Эссойлы», развивающей полный цикл производства. Следующий шаг - расширение линейки мясной продукции совхозов «Ильинский» и «Мегрега».

Глава Карелии назвал следующий этап развития молочной отрасли: запуск автолавок в составе государственной торговой сети и расширение сети магазинов в районах.

Совет возглавит лично Артур Парфенчиков, заместителем назначен вице – премьер по вопросам экономики Олег Ермолаев. Заседания Совета будут проходить не реже одного раза в квартал на разных площадках. В следующий раз Совет пройдет в Олонце, затем - на комбинате «Славмо».