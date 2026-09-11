Стало известно, на кого из книжных героев хотят походить жители России

Россияне назвали литературных кумиров. Представители молодого поколения хотели бы быть похожими на Шерлока Холмса из произведений Артура Конан Дойла, Гермиону Грейнджер из серии романов о мальчике волшебнике и Скарлетт О'Хара из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Зумеры предпочитают героев, отличающихся умом, смекалкой, независимостью и нежеланием подстраиваться под обстоятельства, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование известной книжной сети.
Миллениалы (те, кто родился примерно с 1981 по 1996 год) кумирами считают Джейн Эйр из одноименного романа Шарлотты Бронте и Китнисс Эвердин из серии книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры», также Скарлетт О'Хару и Гермиону Грейнджер. Это героини, которые принимают решения самостоятельно, преодолевают обстоятельства и сохраняют верность собственным принципам.
Представители поколения Х (люди, родившиеся в период примерно с 1965 по 1980 год) выбрали Шерлока Холмса, а также героев детективов Агаты Кристи - Эркюля Пуаро и мисс Марпл. Эти герои сочетают рациональность и внутреннюю стойкость, сохраняют хладнокровие и полагаются на свой опыт и здравый смысл.
Представители поколения бумеров (люди, которые родились в период с 1946 по 1964 год) хотели бы быть похожи на Татьяну Ларину из романа Александра Пушкина «Евгений Онегин», Фею-крестную из сказки «Золушка» и Скарлетт О'Хара. Этих героев объединяет определенная система ценностей и готовность действовать на благо других.
Около 15% респондентов отметили, что хотели бы быть похожими на самих себя. Это говорит, что литературные персонажи для этих граждан являются источниками для размышлений, а не готовыми ролевыми моделями.