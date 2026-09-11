Стало известно, на кого из книжных героев хотят походить жители России

15% россиян отказались подражать героям книг

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Россияне назвали литературных кумиров. Представители молодого поколения хотели бы быть похожими на Шерлока Холмса из произведений Артура Конан Дойла, Гермиону Грейнджер из серии романов о мальчике волшебнике и Скарлетт О'Хара из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Зумеры предпочитают героев, отличающихся умом, смекалкой, независимостью и нежеланием подстраиваться под обстоятельства, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование известной книжной сети.

Миллениалы (те, кто родился примерно с 1981 по 1996 год) кумирами считают Джейн Эйр из одноименного романа Шарлотты Бронте и Китнисс Эвердин из серии книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры», также Скарлетт О'Хару и Гермиону Грейнджер. Это героини, которые принимают решения самостоятельно, преодолевают обстоятельства и сохраняют верность собственным принципам.

Представители поколения Х (люди, родившиеся в период примерно с 1965 по 1980 год) выбрали Шерлока Холмса, а также героев детективов Агаты Кристи - Эркюля Пуаро и мисс Марпл. Эти герои сочетают рациональность и внутреннюю стойкость, сохраняют хладнокровие и полагаются на свой опыт и здравый смысл.

Представители поколения бумеров (люди, которые родились в период с 1946 по 1964 год) хотели бы быть похожи на Татьяну Ларину из романа Александра Пушкина «Евгений Онегин», Фею-крестную из сказки «Золушка» и Скарлетт О'Хара. Этих героев объединяет определенная система ценностей и готовность действовать на благо других.

Около 15% респондентов отметили, что хотели бы быть похожими на самих себя. Это говорит, что литературные персонажи для этих граждан являются источниками для размышлений, а не готовыми ролевыми моделями.