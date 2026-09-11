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11 сентября 2026
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Происшествия

Столкнувшиеся машины задали хлопот на трассе в Карелии

ДТП произошло в Костомукшском округе
столкнувшиеся легковушки
Фото: МЧС Карелии

Два легковых автомобиля накануне днем столкнулись на автодороге в Костомукшском округе. О происшествиии сообщили в пресс-службе МЧС Карелии. 

ДТП произошло в четверг, 10 сентября, на 198 километре трассы А-137 «Кола» — Тикша — Ледмозеро — Костомукша — государственная граница с Финляндской Республикой».

Пожарные отключили аккумулятор в одной из автомашин и смыли с дороги разлившиеся в результате аварии горючие жидкости.

В аварии пострадали 2 человека. 

Обстоятельства дорожного происшествия выясняются.

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