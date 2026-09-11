Карелия вошла в тройку лидеров Северо-Запада по вовлеченности в МСП

Доля малого и среднего бизнеса в республике достигла 45,5% от общей численности занятых в регионе. Это итог последовательной работы Правительства Карелии по улучшению условий для предпринимателей

Фото: Министерство экономического развития Республики Карелия

По данным Росстата и информации, размещенной в едином реестре малого и среднего предпринимательства, сформирован рейтинг регионов СЗФО по вовлеченности МСП в экономику. В Карелии в 2025 году общая численность занятых в секторе МСП составила 110 402 человека.

Глава Карелии Артур Парфенчиков неоднократно называл развитие малого и среднего предпринимательства одним из ключевых приоритетов региона. Поддержка предпринимателей, создание новых рабочих мест и снижение административной нагрузки находятся на постоянном контроле республиканских властей.

Данный показатель – это результат системной работы по улучшению предпринимательского климата. Мы видим, что меры поддержки, которые мы предлагаем бизнесу – льготные займы, консультации, образовательные программы, – действительно работают и помогают предпринимателям создавать новые рабочие места. Будем и дальше укреплять позиции Карелии, чтобы малый и средний бизнес оставался надёжной опорой экономики региона,

– подчеркнул Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

В республике действует комплекс мер, направленных на снижение административных барьеров, развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и повышение доступности финансовых ресурсов для малых и средних предприятий.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» консультационную, образовательную и финансовую поддержку бизнесу предоставляют Центр «Мой бизнес» и Фонд содействия кредитованию субъектов МСП.

Министерство экономического развития Республики Карелия продолжит работу по дальнейшему развитию предпринимательского сектора, созданию новых рабочих мест и укреплению позиций региона в Северо-Западном федеральном округе.