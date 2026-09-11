На 900 тысяч рублей опустели счета доверчивых жителей Карелии

Жители Карелии попались в сети аферистов и лишились своих сбережений

Фото: Петрозаводск говорит

Аферисты продолжают обманывать жителей Карелии, выманивая деньги под разными предлогами. Об очередных инцидентах, когда жители республики лишились финансов, рассказали в региональном МВД.

Так, 49-летний житель Сортавалы нашел объявление о продаже вольера для собак, обсудил с продавцом доставку и перевел на его счет 36 тысяч рублей. Потом с горожанином никто не связывался, товар не привезли.

А у 57-летней костомукшанки похитили деньги под предлогом дополнительного дохода. Мошенник под ником «Андрей Макеев» связался с пенсионеркой в соцсети и предложил зарабатывать на инвестициях. Горожанка согласилась и через систему быстрых платежей перевела 23 с половиной тысячи на счет, который ей указали. После этого куратор перестал выходить на связь.

С 61-летней жительницей Питкяранты аферисты общались под видом сотрудников Роскомнадзора, сообщив, что кто-то якобы взломал её личный кабинет на портале «Госуслуги» и пытается похитить деньги со счетов. Пенсионерке предложили перевести все сбережения на «безопасные» счета, что она и сделала, лишившись 830 тысяч рублей. Получателями значились Павел и Дарья.

По заявлениям потерпевших полиция проводит проверки.