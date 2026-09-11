Жительница карельского города собрала 25 килограммов винограда

Капризная погода не помешала жительнице Костомукши собрать солидный урожай винограда

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25 килограммов винограда сорта «Зилга» собрала в этом сезоне жительница Костомукши Надежда Синица. Об аграрных успехах женщины рассказала газета «64-я параллель».

По данным издания, костомукшанка занимается виноградарством уже 11 лет. В ее «арсенале» также сорта «Тасон», «Юпитер», «Космонавт» и «Кишмиш 342» — они холодостойкие и адаптированы к суровым карельским условиям.

По словам дачницы, виноград не требует большого внимания, растет в теплице, а она лишь регулярно его поливает и подкармливает.

На участке костомукшанки также произрастают тыква, кукуруза, малина, ежевика, груши, яблоки, сливы, земляника, вишня и арбузы.

Ранее стало известно о жителях Кинелахты, которые получили свой первый крупный урожай винограда.