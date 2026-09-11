Прокуратура приструнила халатного арендатора земли на севере Карелии

В лесу на территории Сегежского лесничества обнаружили свалку твердых коммунальных отходов. Мусор занимал 140 квадратных метров. При этом арендатор земельного участка бездействовал.
Нарушение закона в сфере охраны окружающей среды выявила прокуратура Сегежского округа.
Прокуратура направила в суд иск с требованием заставить арендатора земли ликвидировать несанкционированную свалку. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал нарушителя убрать мусор в лесу.
В результате арендатор земельного участка решение суда исполнил и ликвидировал свалку.
Нарушения законодательства устранены, уточнили в надзорном ведомстве.