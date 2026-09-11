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11 сентября 2026
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Общество

Прокуратура приструнила халатного арендатора земли на севере Карелии

Арендатор устроил свалку отходов в лесничестве Сегежского округа
одинокая сосна растет на горе
Фото сгенерировано Алиса AI

В лесу на территории Сегежского лесничества обнаружили свалку твердых коммунальных отходов. Мусор занимал 140 квадратных метров. При этом арендатор земельного участка бездействовал.

Нарушение закона в сфере охраны окружающей среды выявила прокуратура Сегежского округа.

Прокуратура направила в суд иск с требованием заставить арендатора земли ликвидировать несанкционированную свалку. Суд удовлетворил требования прокурора и обязал нарушителя убрать мусор в лесу. 

В результате арендатор земельного участка решение суда исполнил и ликвидировал свалку. 

Нарушения законодательства устранены, уточнили в надзорном ведомстве.

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