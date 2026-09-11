Умер тренер спортивной школы в Костомукше

Ушёл из жизни тренер по боксу Максим Безуглый

Фото сгенерировано Алиса AI

Сегодня, 11 сентября, не стало тренера спортивной школы Костомукши Безуглого Максима Сергеевича. Об этом сообщил паблик местной школы бокса.

Максим Безуглый посвятил жизнь боксу и воспитанию спортсменов. Тренера знали в Костомукше многие. Он много лет тренировал детей и молодых спортсменов, развивал бокс в городе. Максиму Сергеевичу было 44 года.

Как отметил глава Костомукши Александр Дмитриев, тренер прошёл непростой путь от рабочего до руководителя спортивной школы.

«За его работой всегда были конкретные люди – ребята, которых он тренировал, поддерживал, учил не сдаваться и отвечать за себя»,

– написал он на своей странице в соцсети.

Image

О времени и месте прощания будет сообщено позже.

В Сети выразили соболезнования семье, коллегам и воспитанникам педагога.