Умер тренер спортивной школы в Костомукше

Сегодня, 11 сентября, не стало тренера спортивной школы Костомукши Безуглого Максима Сергеевича. Об этом сообщил паблик местной школы бокса.
Максим Безуглый посвятил жизнь боксу и воспитанию спортсменов. Тренера знали в Костомукше многие. Он много лет тренировал детей и молодых спортсменов, развивал бокс в городе. Максиму Сергеевичу было 44 года.
Как отметил глава Костомукши Александр Дмитриев, тренер прошёл непростой путь от рабочего до руководителя спортивной школы.
«За его работой всегда были конкретные люди – ребята, которых он тренировал, поддерживал, учил не сдаваться и отвечать за себя»,
– написал он на своей странице в соцсети.
О времени и месте прощания будет сообщено позже.
В Сети выразили соболезнования семье, коллегам и воспитанникам педагога.