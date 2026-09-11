4G провели к окуневому озеру в карельской глубинке

Поселок Ахвенламби в Медвежьегорском районе впервые подключили к устойчивой мобильной связи и скоростному интернету до 40 Мбит/с

Фото предоставлено и принадлежит пресс-службе ПАО МегаФон.

Специалисты МегаФона смонтировали здесь новое телеком-оборудование с покрытием LTE, ликвидировав очередное «белое пятно» на карте республики.

В сети четвертого поколения у местных жителей появилась возможность без помех переписываться в мессенджерах и общаться с близкими по видеосвязи. Оформить необходимые документы теперь можно онлайн через Госуслуги - раньше за этим приходилось ехать 30 километров в село Паданы. А в случае необходимости стало проще и быстрее вызвать экстренные службы.

Оценили новый уровень цифрового комфорта и отдыхающие турбазы, которая находится неподалёку, на Сегозерском водохранилище. Сюда приезжает немало любителей отдыха на природе. Теперь гости могут скачивать карты для навигации, проверять прогноз погоды и делиться снимками карельских пейзажей.

Чтобы добраться из Ахвенламби до города, нужно проехать 93 километра до Сегежи или 120 до Медвежьегорска. В таких местах особенно важна стабильная связь — это и комфорт, и безопасность. Поэтому новое телеком-оборудование сразу стало пользоваться спросом у местных жителей и туристов: за первые месяцы после его запуска абоненты успели наговорить по телефону более 1 685 часов, а также прокачать больше 10 терабайт трафика, чего достаточно для просмотра 6 000 фильмов,

— отметил директор МегаФона в Республике Карелия Михаил Бармотин.

Ахвенламби стоит на берегу одноименного озера. Его название происходит от карельских слов «ахвен» - окунь и «ламби» - небольшое лесное озеро. Постоянно здесь живет более сотни человек. Место также притягивает поклонников отдыха на природе, рыбалки и сбора ягод.