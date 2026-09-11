Инна Колыхматова подвела итоги работы с депутатами Петросовета

Глава города выступила на завершающем заседании 29-го созыва городского совета

Фото со страницы Инны Колыхматовой

11 сентября прошло заключительное заседание Петросовета 29-го созыва. К депутатам обратилась глава Петрозаводска Инна Колыхматова, которая перечислила ключевые направления, над которыми горсовет работал вместе с администрацией: обновление общественного транспорта, капремонт школ, реконструкция и строительство дорог и мостов, благоустройство парков и скверов.

Колыхматова особо отметила, что все эти результаты достигнуты благодаря работе в одной команде с главой Карелии и правительством Карелии.

Хочу поблагодарить вас за ваши инициативы, идеи, за наши с вами споры и дискуссии. За каждым из вас стоят ваши избиратели, жители города. Я благодарна всем фракциям за конструктивное взаимодействие,

— сказала на сессии Инна Колыхматова.

Глава города привела конкретные примеры пятилетней совместной работы. За это время в Петрозаводске благоустроили свыше 80 парков и скверов и 377 дворов, появились 15 новых детских и спортивных площадок. В президентской программе капремонта школ с самого её запуска участвовали 13 городских школ, а также были возведены новые детсады.

Отремонтировали и реконструировали почти 100 км дорог и пять крупных мостов. Среди значимых объектов - дорога на улице Оборонной, новый участок Лососинского шоссе, а также дорога с парковкой, которая объединила в единый транспортный узел железнодорожный вокзал и обновлённый автовокзал.

Стартовал масштабный проект модернизации Онежской набережной: вы совместно на прошлой сессии поддержали эту инициативу главы республики,

— отметила на заседании Инна Колыхматова.

Впервые за долгие годы в городе стартовала программа ремонта тротуаров — уже приведено в порядок 15 км пешеходных зон. Начался и ремонт внутриквартальных проездов. Установлено 89 новых остановочных комплексов, часть из них — с названиями на карельском языке.

Отдельно глава города остановилась на решении острой проблемы общественного транспорта.

Еще недавно частные перевозчики буквально держали город за горло: старые «пазики», отмененные рейсы, отдаленные районы, откуда после семи вечера было просто не уехать. Жалобы шли потоком, и никакие обращения в надзорные органы не помогали. Мы приняли стратегическое решение: укреплять муниципальное предприятие «Городской транспорт» и создавать реальную альтернативу частникам,

— прокомментировала по итогам сессии глава города.

Укрепляют в городе и МП «Автоспецтранс»: сейчас оно обслуживает семь районов Петрозаводска, закуплено 13 единиц спецтехники. Количество жалоб на вывоз мусора за год сократилось в десять раз.

В ежегодно принимаемом городском бюджете две трети расходов — социальные. При этом в 2025 году доходы города впервые превысили 14 миллиардов рублей, а собственные доходы городской казны выросли на 15%. Муниципальный долг снизился до самого низкого уровня за 14 лет.