Петросовет принял важные поправки в городской бюджет

Поддержку получат образование и спорт, льготные категории граждан, благоустройство и общественный транспорт

Фото: Инна Колыхматова (VK)

11 сентября депутаты Петросовета на очередной сессии внесли пакет поправок в городской бюджет. Как отметила в соцсетях глава Петрозаводска Инна Колыхматова, изменения затронут практически всех жителей города.

Городской совет поддержал сферу образования и спорта: спортшколы № 1 и № 5 оснастят новым оборудованием, а на стадионе «Юность» появятся легкоатлетические дорожки. Не остались в стороне и молодежные инициативы — лицей № 40, школа № 3, лицей № 13 и гимназия № 17 получат субсидии на воплощение проектов, которые выбрали сами ученики.

Отдельно депутаты позаботились о многодетных семьях и участниках СВО: в городе проведут кадастровые работы по земельным участкам, которые затем передадут льготным категориям граждан.

Кроме того, средства заложены на благоустройство квартала исторической застройки — улицы Федосовой, Неглинской и Онежской набережных. Развитие общественного транспорта тоже в приоритете: ПМУП «Городской транспорт» получит субсидию в размере 59 млн рублей.