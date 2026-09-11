Житель Карелии нанес инспектору рыбоохраны удар головой в лицо

В Сортавале вынесли приговор рыбаку-браконьеру

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Сортавальским городским судом вынесен обвинительный приговор мужчине, который оскорбил и применил насилие к представителю власти.

По данным источника, подсудимый рыбачил в Ладожском озере с нарушениями закона, что не осталось без внимания инспектора рыбоохраны. Он потребовал от мужчины причалить к берегу для оформления протокола.

Во время разбирательства нарушитель отказывался отдавать сети и выловленную рыбу. Кроме того, он в присутствии посторонних людей обматерил инспектора и нанес ему удар головой в лицо.

Суд признал браконьера виновным в насилии и публичном оскорблении представителя власти. Мужчине назначили 2 года лишения свободы условно, штраф 30 тысяч рублей и обязали выплатить 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.