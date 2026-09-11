Почти год в разрухе маются жители современного района Петрозаводска

После догазификации домов дорога на Древлянке превратилась в руины

Фото: Михаил Евпалов

Жители одного из районов индивидуальной жилой застройки Петрозаводска почти год терпят последствия подведения газа к их домам. Догазификация - это, бесспорно, комфорт, удобства и прочие плюсы для потребителей. Однако петрозаводчане на Древлянке крайне недовольны тем, что при появлении очевидной пользы в домах окружающее пространство пришло в упадок.

Так, после проведенных работ по подведению газа страдают жильцы домов на лицах Рябиновая и Паустовского. Дорожное покрытие находится в ужасном состоянии, рассказал Михаил Евпалов порталу «Петрозаводск говорит». Во время дождя там лужи и непроходимая грязь, в сухую погоду жители вынуждены дышать пылью, которая к тому же оседает повсюду – на домах, участках, машинах. А ямы и рытвины неизбежно разбивают подвески автомобилей.

Image Фото: Михаил Евпалов

По словам мужчины, сроки восстановления дороги организация срывала дважды: не дождались горожане порядка в своем районе ни до конца мая, ни до конца августа, как обещалось.

Терпение жителей района иссякло. Горожане объединились и составили претензию, направив ее 10 сентября в адрес АО «Газпром газораспределение Петрозаводск». Под документом – 14 подписей.

Жители улиц Рябиновая и Паустовского требуют срочно восстановить дорожное покрытие и придомовые территории после работ по догазификации.

«Вы оставили наш район в руинах, и почти год люди живут в разрухе»,

– предельно конкретно заявили горожане.

Не желая терпеть неудобства, они потребовали провести благоустройство придомовых территорий и заасфальтировать дорогу, а также предоставить четкий график работ. При этом если работы не начнутся в ближайшие дни и не завершатся спустя месяц, петрозаводчане пообещали направить коллективные жалобы в прокуратуру, Госавтоинспекцию и Роспотребнадзор.

Копию претензии уже передали в надзорные органы и СМИ.

«Нет сил больше терпеть, уже почти год одни обещания»,

– отметил Михаил Евпалов, опасаясь, успеют ли положить асфальт до зимы.