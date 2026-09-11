Лицо собрали заново: подросток получил жуткую травму на спортплощадке

За ребенка врачи боролись больше двух недель, но не смогли спасти глаз

Фото: Петрозаводск говорит

Страшный инцидент, после которого подросток лишился глаза, произошел минувшим летом на детской площадке в Брянской области. На 15-летнего мальчика упал баскетбольный щит. Ребенок хотел стать пилотом, однако теперь этим планам не сбыться. Впереди – долгое восстановление, как жить-быть дальше – тоже пока непонятно.

При этом несмотря на тяжелейшую травму, подростку не дают инвалидность, пишет канал BAZA.



Как рассказала изданию мама пострадавшего подростка, врачи буквально заново «собрали» сыну лицо: тяжеленный щит раздробил ребенку нос, челюсть, лицевые кости и размозжил правый глаз. Хирурги больше двух недель боролись за здоровье мальчика, проведя три операции и наложив десятки швов. К сожалению, глаз спасти не удалось. Ко всему ужасу добавилось то, что на втором глазу, по словам женщины, стало стремительно садиться зрение.

Происшествие навсегда уничтожило мечту мальчика стать пилотом и поступить в авиационный колледж.



Сейчас подростку установили временный имплант, потом нужен постоянный протез, а также проходить длительную реабилитацию. Всё это можно сделать за счёт государства, если бы мальчику поставили инвалидность, однако в конце августа специалисты отказалась её присваивать.



Матери подростка дорогостоящее лечение не потянуть - у нее на руках трое детей, она их поднимает одна, а теперь не может и работать, так как нужно ухаживать за пострадавшим сыном. Семья выживает лишь благодаря пособиям, алиментам и помощи неравнодушных людей. Вопрос о компенсации вреда тоже преждевременный – следствие ещё разбирается, кто виноват в случившемся.