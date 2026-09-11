МегаФон начал программу развития 5G в городах России

Официальный старт сети пятого поколения дал генеральный директор компании Хачатур Помбухчан

Фото: пресс-служба МегаФон

Связь нового формата уже доступна в центральных локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, а также в региональных промышленных центрах - Великом Новгороде и Твери.

Основой для масштабного развёртывания технологии стала действующая LTE-инфраструктура МегаФона. Благодаря технологической нейтральности оператор запустил 5G на существующих частотах, модернизировав базовые станции.

Подключиться к сети нового поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для тех, чьи гаджеты не поддерживают новый стандарт, МегаФон предусмотрел опцию 5G режим. Специальные настройки сети увеличивают скорость интернета до сопоставимой с 5G даже вне зон покрытия и на любом смартфоне.

Сегодня инженеры МегаФона совершают исторический шаг, запуская сеть пятого поколения в крупнейших локациях страны. 5G – это быстрый интернет для городов и одновременно фундамент для цифровой трансформации промышленности. Мы убеждены, что 5G даст регионам России принципиально новую динамику для цифровизации промышленности и социальной сферы, а это значит, улучшит качество жизни каждого. После успешного запуска мы продолжим двигаться вперед, где нас ждет еще много работы и новых вызовов, к которым мы полностью готовы,

— прокомментировал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

За последние пять лет медианная скорость мобильного интернета в стране выросла более чем в 2,5 раза. Пятое поколение связи стало продолжением инноваций оператора: в 2007 году МегаФон запустил первую в стране сеть 3G, в 2012-м первым предоставил абонентам доступ к 4G, в 2014-м первым ввёл в эксплуатацию LTE Advanced, а в 2019-м провёл первый международный видеозвонок в российских сетях 5G.

Кроме того, МегаФон стал пионером в разработке частных сетей на базе 5G: специалисты испытали Private 5G в собственной лаборатории, интегрировав комплекс защитных решений и обеспечив совместимость с существующей инфраструктурой. Оператор также объявил о запуске первой в стране Private 5G в промышленности.