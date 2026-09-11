Три легковушки столкнулись на юге Карелии, пострадавших увезли в ЦРБ

Массовая дорожная авария произошла днем сегодня, 11 сентября, в Олонецком районе. О происшествии сообщил Госкомитет Карелии по безопасности.
В 14:10 на пульт дежурного пожарной охраны поступил сигнал о ДТП на 279 километре автотрассы «Кола», на перекрестке дороги Верховье — Каменный ручей. Там столкнулись три автомобиля: Renault Logan, ВАЗ-2121 «Нива» и Audi.
На месте аварии работали пожарные Олонца, скорая помощь и ГАИ. Пожарные отключили аккумуляторы в машинах.
В результате ДТП пострадали два человека, они доставлены в Олонецкую ЦРБ, уточнили в ведомстве.