Жители карельского поселка в ярости из-за свалки у водозабора

В Святозере произошло событие, которое вызвало волну негодования среди местных жителей

Фото: Владимир Захаров

Неизвестные устроили настоящую помойку прямо у поселкового водозабора – места, от чистоты которого напрямую зависит здоровье сотен людей.

Святозерцы не скрывают эмоций, называя поступок вредителей верхом цинизма.

Наталья Захарова, одна из жительниц поселка, не подбирает выражений, комментируя ситуацию:



«К сожалению, люди превращаются в свиней, хотя даже это сравнение – оскорбление для животных. У таких персонажей в голове лишь уверенность в собственной безнаказанности: они искренне считают, что им все дозволено, а кто-то другой обязан за ними подчищать. Это смесь дремучей глупости и наплевательского отношения к закону, который, между прочим, предусматривает серьезную ответственность, вплоть до уголовной».

Действительно, российское законодательство довольно строго относится к тем, кто превращает все вокруг в свалку. За обычный выброс мусора в лесу предусмотрены штрафы, а если отходы выгрузили из автомобиля, суммы возрастают в разы. Для водителей легковых машин «удовольствие» оставить мусор в неположенном месте обойдется в 10–15 тысяч рублей, а владельцам грузовиков и тракторов придется выложить до 50 тысяч. При повторных нарушениях закон позволяет даже конфисковать транспортное средство.

Однако на практике эти цифры мало кого пугают. Пока нарушители чувствуют, что их «не поймают за руку», горы мусора в лесах и у водоемов будут только расти. Похоже, что страх перед штрафом пока проигрывает отсутствию элементарной культуры и совести у тех, кто привык жить по принципу «после нас хоть потоп».