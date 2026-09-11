Почётной грамотой Петросовета наградили Наталью Вартанову

На завершающей сессии нынешнего созыва Петрозаводского городского совета 11 сентября наградили почетной грамотой общественницу Наталью Вартанову.
Почетный гражданин Петрозаводска, член правлений Карельских региональных отделений Союза пенсионеров России («Северные колокола») и Союза женщин России удостоена высшей награды городского совета за многолетнюю профессиональную и общественную деятельность, высокие управленческие навыки, создание условий для получения новых знаний и реализации творческого потенциала старшего поколения, активную социальную позицию, а также значительный вклад в развитие Петрозаводска.
Также на сегодняшней сессии депутаты рассмотрели и поддержали решение наградить почетной грамотой за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы муниципального образования директора школы № 25 Эльвиру Тихонову.
Эльвира Викторовна в 1986 году окончила Карельский государственный педагогический институт по квалификации «Учитель начальных классов» и «Учитель-сурдопедагог». В 2012 году ей было присвоено звание «Почётный работник общего образования Российской Федерации». С 2013 года она занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в школе № 25, а в 2021 году возглавила это учебное заведение.