Актовый зал школы в Эссойле обновили по программе «Конкретных дел»

Результаты работ в ходе рабочей поездки в Пряжинский район оценила заместитель Председателя Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник

Фото: Заксобрание РК

Средства программы «Конкретных дел» позволили привести в порядок актовый зал Эссойльской школы. С тем, как преобразилось помещение, ознакомилась зампредседателя Заксобрания Карелии Ольга Шмаеник вместе с главой района Дмитрием Буевичем.

Как рассказала заместитель директора школы Ольга Лисицкая, в зале обновили потолок и пол, установили новые двери и сцену, отремонтировали оконные блоки. На средства, сэкономленные в ходе торгов, привели в порядок лестничный пролёт и установили новые двери в рекреациях.

Здесь проходят все школьные мероприятия, выпускные, линейки для старшеклассников, встречи выпускников. Вся наша жизнь – здесь,

– отметила Ольга Лисицкая. По её словам, изменения уже оценили педагоги и учащиеся.

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В актовом зале стало не просто красиво – стало торжественно. Здесь сразу ощущаешь себя уважаемым и желанным гостем. Не случайно этот зал сравнивают с дворцом бракосочетания. Правильное решение – направить часть средств на обновление школы. Это вложения в наших детей, а значит – в наше будущее,

– отметила сказала Ольга Шмаеник.

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В образовательном учреждении работает дружный педагогический коллектив, многие учителя – выпускники Эссойльской школы.

Образовательное учреждение ведёт активную работу по привлечению средств на развитие. В прошлом году школа стала победителем всероссийского конкурса «Большая перемена» и получила грант в 2 млн рублей, а школьные проекты дважды побеждали в региональном конкурсе молодёжного инициативного бюджетирования.

В учреждении также работает музей об истории школы, учителях и героях-земляках, ученики занимаются самбо и волейболом, посещают школу искусств.

Программа «Конкретных дел» запущена в Карелии в 2026 году по инициативе депутатов Законодательного Собрания. Каждому району республики выделено по 10 млн рублей на решение актуальных вопросов, о которых говорили жители в обращениях.

Фото: Заксобрание РК.