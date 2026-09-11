Врач дал совет, как без мучений просыпаться осенью по утрам

Соням рассказали о простых и полезных хитростях

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Просыпаться по утрам – по звонку будильника, сразу, бодро и радостно – для многих большая проблема. Тем более – когда не выспался. И особенно – осенью, когда день становится короче, а ночь длиннее.

Врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Росси Роман Бузунов рассказал «Радио 1» о том, как помочь организму осенью – как лучше засыпать и как легко просыпаться.

Осенью из-за короткого светового дня могут нарушаться циркадные ритмы: недостаток солнечного света смущает мозг и не дает правильно определить, что за окном – день или ночь. При этом дефицит витамина D, который есть у многих, также будет портить настроение.

Осенью специалист посоветовал светотерапию. Так, утром после пробуждения можно использовать специальные светобоксы или светоочки с имитацией рассвета. Это очень просто, однако эффективно поможет организму настроиться на рабочий лад, то есть перейти к активности после сна. Проще говоря, эти приспособления снижает выработку мелатонина и помогают легче просыпаться.

Сомнолог также напомнил важное правило хорошего сна: в спальне пусть будет прохладно и темно, а влажность воздуха должна быть 50–60%. Кроме того, удобные кровать, матрас и подушка, чистота и уют в спальном помещении – это первостепенно.