Любители обжигающего кофе рискуют заработать онкозаболевание

Горячий чай и кофе повышают риск развития рака пищевода

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Поклонники горячего чая и кофе примерно в 1,7 раза чаще рискуют заработать себе рак пищевода, чем те, кто предпочитает умеренную температуру этих напитков. Для любителей не просто горячих, а обжигающих напитков риск развития онкозаболевания почти втрое выше. К таким выводам пришли специалисты, изучив данные почти 1 млн пациентов.

Эксперты предположили, что высокая температура повреждает клетки пищевода, что провоцирует их мутацию.

Согласно данным предыдущих исследований, вероятность развития рака значительно повышается при употреблении более шести горячих напитков в день, уточняет Лента.ру со ссылкой на Daily Mirror.