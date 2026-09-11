Определенная обстановка во время ужина поможет не переедать перед сном

В Роскачестве объяснили, как перестать переедать перед сном

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Спокойная обстановка за ужином, тщательное пережевывание пищи помогают контролировать порции и не переедать перед сном. Об этом напомнили эксперты Роскачества в разговоре с «Лентой.ру».

При этом последний прием пищи должен быть за два-три часа до сна.

К ужину желательно подавать запеченные, вареные или приготовленные на пару продукты, лучше нежирные. Отлично подойдут морская рыба, белое мясо, овощи. На гарнир — крупы или макароны из твердых сортов пшеницы.

Эксперты рекомендовали не пропускать завтраки и обеды, а при нехватке времени делать белковые перекусы, которые помогают контролировать аппетит.

Под запретом должны оказаться вечерние приемы пищи перед телевизором. Такой формат, как и еда в спешке, приводит к перееданию.