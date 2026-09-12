Буйный мигрант спалился на бытовом скандале в Петрозаводске

Иностранцев-нарушителей нашли в Карелии и скоро выдворят из России

Фото: Петрозаводск говорит

За две недели, с 31 августа по 11 сентября, полиция республики приняла 10 решений о выдворении из страны иностранных граждан. Кроме того, за это время запретили въезд в Россию ещё 27 иностранцам-нарушителям, рассказали в МВД Карелии.

Десять иностранцев нарушили режим пребывания в стране, их принудительно выдворят за пределы России. Сейчас нарушители находятся в специальном изоляторе.

Правоохранители также рассказали еще об одном инциденте, который произошел вечером 6 сентября в Петрозаводске. В полицию поступил сигнал о шуме и скандале в одной из квартир. Полицейские выяснили, что покой жильцов многоквартирного дома нарушает иностранный гражданин. Тут и стало известно, что он мужчина несколько месяцев назад был оштрафован за нарушение режима пребывания в стране, штраф при этом так и не оплатил.

Иностранца доставили в отдел полиции. Позже выяснилось, что сейчас он также находится в стране незаконно, так как вовремя не уплатил налог за патент. По нарушителю приняли решение о принудительном выдворении за пределы России.