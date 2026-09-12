Завершены работы по благоустройству Онежской набережной Петрозаводска

Готовность к открытию обновленной набережной проверили сенатор Российской Федерации от Карелии Игорь Зубарев, глава региона Артур Парфенчиков и инвестор – генеральный директор компании «БИОЭН» Олег Максимов

Фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

На участке между Ротондой и Святнаволоцкой площадью в створе проспекта Ленина завершена укладка гранитных плит, привезенных с карельских месторождений. Это подарок городу от компании «БИОЭН». Напомним, между правительством Карелии и московским партнером в 2024 году был заключен первый межрегиональный офсетный контракт на поставку карельского щебня. Компания взяла на себя обязательство выполнить благоустройство набережной за счет своих средств.

«Всё у нас получилось в срок – мы планировали завершить первый этап этой осенью, даже продвинулись дальше в обе стороны вдоль набережной. До конца октября рассчитываем закончить все работы, чтобы жители и гости города могли наслаждаться прогулками и любоваться карельским камнем. Большой вклад в этот проект сделан правительством Москвы, департаментом капитального ремонта ЖКХ в части проектирования, технического контроля и надзора. Уверен, что наша компания продолжит своё участие в проектах развития инфраструктуры города и республики»,

– рассказал генеральный директор компании «БИОЭН» Олег Максимов.

Image Фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

Сейчас на обновленном участке набережной монтируют кабельную линию. По словам Главы Петрозаводска Инны Колыхматовой, здесь планируют установить светильники в ретро-стиле. Также продолжаются работы по укладке гранитных плит в сторону скульптуры «Рыбаки».

«Онежская набережная – пример того, как должен себя вести крупный бизнес по отношению к городу, к республике. Это и есть та самая социальная ответственность. Набережная будет радовать не одно поколение наших жителей»,

– подчеркнул сенатор Российской Федерации от Республики Карелия Игорь Зубарев.

В рамках благоустройства в течение сезона на набережной установили новые вазоны для цветов, заменили скамейки и урны. До конца сентября здесь планируют установить информационные стенды, указатели, парковые качели и велопарковки. Преображение популярного места отдыха продолжается в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Также в течение двух недель будет завершен ремонт Ротонды — здесь планируют сделать подсветку.

«Мы видим сегодня великолепное благоустройство набережной с использованием карельского камня. То, что получается, очень нравится нашим жителям. Это результат нашего сотрудничества с Правительством Москвы, реализации соглашения о поставке карельского щебня в столицу, часть прибыли от которого компания «БИОЭН» вкладывает в развитие Карелии и нашего прекрасного города. Будем двигаться дальше – у нас уже есть серьёзные совместные планы»,

– отметил Артур Парфенчиков.

Image Фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия

Реконструкция Онежской набережной — один из ключевых проектов благоустройства Петрозаводска. Территория протяжённостью порядка 1,5 км объединяет историческую архитектуру, современные арт-объекты и общественные пространства для отдыха. Здесь организуют праздники и фестивали.

В эту субботу, 12 сентября, на Онежской набережной пройдет День карельской ягоды. Жителей и гостей ждет большая праздничная программа.