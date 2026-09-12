В Роскачестве рассказали, кому противопоказан гранатовый сок

Гранатовый сок позитивно сказывается на уровне давления

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Витамины групп A, B, C, E, K и PP, калий, магний, медь, железо и другие полезные вещества содержатся в гранатовом соке. Этот напиток — кладезь биологически активных веществ.

По информации экспертов Роскачества, на которую ссылается RT, гранатовый сок снижает давление и уменьшает уровень «плохого» холестерина, помогает при анемии, укрепляет иммунитет, оказывает противовоспалительный эффект. При этом безопасной дозой считается один стакан объемом до 250 мл.

Есть и противопоказания. Сок не рекомендован людям с болезнями ЖКТ, артериальной гипертензией и детям до года.