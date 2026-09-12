Нетрезвый юноша был пойман на месте преступления в Петрозаводске

Молодой петрозаводчанин попал в руки полицейских при покушении на кражу аккумулятора

Фото сгенерировано Алиса AI

Поздним вечером неизвестный пытался совершить кражу из автомобиля в одном из дворов Петрозаводска. Местные жителей заметили неладное и вызвали полицию. Об инциденте рассказали в МВД Карелии.

Прибывшие на место оперативники установили, что к преступлению причастен горожанин 2008 года рождения. Молодой человек был пьян. Он увидел сломанный автомобиль и решил забрать аккумулятор, чтобы потом кому-нибудь продать. Юноша забрался в машину, открыл капот. Правда, достать аккумулятор ему не удалось, сколько он не пробовал. А вот его действия заметили очевидцы и быстро среагировали.



Преступление быстро пресекли сотрудники полиции, так что воплотить в реальность свои криминальные планы петрозаводчанин не смог. Теперь юноша - фигурант уголовного дела о покушении на кражу.