В страшном ДТП погибли 13 человек рядом с Карелией

В Архангельской области рейсовый автобус столкнулся с лесовозом

Фото: Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Жуткая авария с участием трех машин произошла вечером в пятницу, 11 сентября, в Архангельской области на 1180 километре трассы М-8. Там столкнулись лесовоз, микроавтобус и легковушка.

По данным полиции региона, около 19:20 микроавтобус ГАЗель Next, следовавший по маршруту «Северодвинск – Березник», при обгоне легкового автомобиля Nissan столкнулся со встречным лесовозом Renault с прицепом.

В результате ДТП транспортные средства получили значительные механические повреждения и оказались за пределами проезжей части.

В аварии погибли 13 человек, среди них - трое детей.

Всего в ДТП пострадали 20 человек, по информации официальных источников Архангельской области. Всех пострадавших доставили в больницы, где им оказывают помощь. ⁣Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, трое из них в крайне тяжелом.

Сообщалось, что на месте аварии работают девять бригад скорой помощи, включая реанимационные. Судя по фото с места ДТП, больше всего пострадал микроавтобус. От него мало что осталось.

Следком региона возбудил уголовные дела по факту ДТП с участием рейсового автобуса под Архангельском.

Субботу, ⁣12 сентября, объявили днем траура в Поморье. В регионе приспустили флаги и отменили развлекательные мероприятия.