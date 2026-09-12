Делегация законодателей из Москвы прибыла в Карелию выслушать народ

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 12 сентября в 2006 году

фото стопкадр

В Кондопогу ровно 20 лет назад прибыла делегация депутатов Госдумы РФ и членов Общественной палаты РФ, а именно Владимир Васильев, Сергей Бабурин, Анатолий Кучерена и другие известные личности.

Гостей принимал тот, кого называли настоящим хозяином Города бумажников – директор АО «Кондопога» Виталий Федермессер. Встреча проходила в закрытом режиме. После нее депутатов пригласили на небольшую экскурсию, но они сразу отправились на встречу с жителями Кондопоги.

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В зале Дома детского творчества собрались не те, кто громил город после произошедшего убийства у ресторана «Чайка» (напомним – печально известное событие случилось в ночь на 30 августа 2006 года) Но и здесь градус общения был достаточно высок. Накипело и прорвалось. Собрались люди в возрасте, общественники, которые помнили о многих проблемах и хотели о каждой рассказать, коль скоро приехали люди из Москвы их выслушать. Игровые автоматы в жилых домах, которых по закону уже давно не должно было там быть, круглосуточная торговля алкоголем, наркомания, которая захлестнула город, а также безработица.

Как в таком маленьком, с виду благополучном городке накопился такой клубок проблем? На этот вопрос ответил один из горожан: «У нас восемь лет безвластие. То, что сегодня кидают камни в адрес правительства Республики Карелия – это не имеет отношения. Вся собака зарыта именно здесь. В органах местного самоуправления города Кондопога». Эту фразу запомнили и взяли на карандаш все Госдумовцы. Они обещали, что теперь по каждому заявлению на этой встрече работать лично. Но вмешиваться в следственный процесс народные избранники были не намерены, потому что это противозаконно.

«Это сложные отношения, сложные процессы, - сказал председатель комитета по безопасности Госдумы РФ Владимир Васильев. – Надо дать возможность судьям беспристрастно вынести вердикт – кто виновен, кто сделал, кто спровоцировал, какова степень вины каждого. Кто погиб и почему».

«Очевидно, что люди не доверяют, они откровенно об этом говорили. Думаю, что будет создана рабочая группа, и мы будем детально разбираться во всем, что происходит», - сказал член Общественной палаты РФ Анатолий Кучерена.

«Ночная драка, конфликт, могла быть полностью исчерпана, если бы вовремя вмешались органы муниципальной власти», - считал руководитель делегации из Москвы Владимир Пехтин.

Уже после встречи на улице кондопожане еще долго разговаривали с депутатами. Казалось, впервые за много лет их слушали заинтересовано и обещали помочь.

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К работе в те дни приступил официальный представитель Главы РК в Кондопоге Валерий Бессонов. До этого Валерий Павлович представлял Главу республики Сергея Катанандова в Законодательном собрании Карелии. Такое решение было принято на заседании штаба по выводу Кондопоги из кризиса. Кстати, тогда же прошел еще один народный сход.

Особое внимание правоохранительные органы в Кондопоге уделяли в те дни безопасности. Проверяли почти все въезжающие и выезжающие из города машины. Много сил бросили на обеспечение порядка на сходе, который состоялся, как всегда, у мэрии. По данным Кондопожского ГОВД за порядком на митинге следили 200 сотрудников милиции. Сколько стражей порядка патрулировали город в штатском – оставалось только догадываться. На помощь властям пришла погода – шел сильный дождь, и большинство кондопожан остались сидеть дома.

Супруги Александр и Наталья Юпловы пришли на митинг, несмотря на ливень. Главный вопрос для них – когда в городе будет порядок? Их ребенок не был в школе с начала учебного года – родители боялись отпускать после того, как прочли в интернете угрозы, якобы, выходцев из Чечни: «Они обещали тут устроить Беслан. Они это сделают, они ничего не прощают». Примерно такие вопросы задавали мэру города Анатолию Папченкову. Ему отдуваться пришлось за всех, даже за представителей правоохранительных органов. Много претензий к властям города было из-за нехватки информации. Люди утверждали, что от них скрывают правду. Но на некоторые секреты были свои причины.

«В период следствия, когда идут следственные эксперименты, показания, нельзя показывать тех, кто подозревается. Иначе может быть разрушено все обвинение», - сказал Владимир Лаврентьев, председатель Госкомитета по национальной политике РК.

Похоже, никакие разъяснения на настроение людей не подействовали. Собравшиеся в один голос утверждали, что митинг прошел впустую – «спускание паров», как выразился один из пришедших. В итоге все разошлись, беспорядков в этот день зарегистрировано не было.

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Недалеко от стадиона «Юность» прошел конноспортивный праздник, который организовали совместно администрация Петрозаводска и благотворительный фонд «Кентавр». Уже десять лет этот фонд обучал детей верховой езде. Это не просто катание на лошадке, а реабилитация детей с особенностями здоровья при помощи конного спорта.

Помимо прочих участников конного праздника свои умения ездить верхом показала Соня Симонова. В детском благотворительном фонде «Кентавр» она занималась более двух лет. И за это время научилась делать так, чтобы лошадь слушалась, относилась к наезднику с уважением. «Нужно хорошо ухаживать, уважать ее надо. И не бить» - рассказала Соня о хорошем отношении к лошадям.

Соня готовилась стать волонтером фонда «Кентавр». Когда станет увереннее держаться в седле, она сможет помогать проходить реабилитацию детям с ограниченными возможностями. Этот метод называется иппотерапия. В Карелии по немецкой технологии его применяли вот уже десять лет. Специалисты называли этот метод уникальным.

«Реабилитация посредством терапевтической верховой езды благотворно влияет на состояние здоровья детей – развивает неплохо вестибулярный аппарат, тугоподвижность суставом. На психоэмоциональную сферу детей положительно действует верховая езда и контакт с лошадью», - сказала Ирина Бурмистрова, председатель фонда «Кентавр».

На тот момент в фонде проходили реабилитацию около тридцати детей-инвалидов. По словам руководства клуба и представителей администрации города, главное – суметь помочь как можно большему числу детей. Ведь помимо улучшения здоровья, по мнению медиков, после иппотерапии дети с ограниченными возможностями в обществе чувствуют себя намного увереннее. И.О.председателя комитета здравоохранения Олег Лексунов рассказал, что в ближайшее время город планирует выделить земельный участок под строительство крытого манежа для занятий верховой ездой в зимнее время. А спонсировать работы обещал один из немецких благотворительных фондов.

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Таким было 12 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности