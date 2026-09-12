Сегодня солнце ушло на выходной - в Карелии моросят дожди

Прогнозом погоды на субботу синоптики не порадовали

Фото: Петрозаводск говорит

Сегодня, 12 сентября, в Карелии облачная с прояснениями погода. Как рассказали в региональном гидрометцентре, в субботу в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +11, +16.

Облачная с прояснениями погода будет и в Петрозаводске. Ожидается кратковременный дождь. Ветер западный, северо-западный умеренный. Термометры покажут +13, +15. Атмосферное давление будет расти.

По информации российского гидрометцентра, в Калевале, Сегеже, Медвежьегорске, Суоярви +13,

в Кеми, Кондопоге, Сортавале +14,

в Олонце и Пудоже +15.