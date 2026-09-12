В этот день положено начало основанию Петрозаводска

Исторические параллели таят много интересного

Фото: Максим Тихонов

В этот день, 12 сентября, в 1703 году по указу Петра I в устье реки Лососинки был заложен казённый оружейный завод, положивший начало образованию Петрозаводска. Распорядителем строительства завода был назначен генерал-губернатор Александр Меншиков.

А в 1875 году 12 сентября в Повенце открыта метеорологическая станция.

В этот день в 1976 году в посёлке Ледмозеро Муезерского района на Братской могиле советских воинов установлен памятник.

12 сентября состоялось немало примечательных события в истории всей страны. В этот день в 1721 году Пётр I заключил Ништадтский мир со Швецией, завершивший Северную войну.

А в 1959 году 12 сентября состоялся запуск ракеты-носителя «Восток-Л» с автоматической станцией «Луна-2», которая на следующий день впервые в мире достигла поверхности Луны.

Каждый день мы можем сопоставить с этой датой в истории Карелии и России, благодаря проекту «Оглянись назад» с Михаилом Семёновым. Иногда в исторических параллелях находится много интересного.