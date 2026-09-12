Семерых опознали, шестерых устанавливают после страшного ДТП у Карелии

Что стало известно о массовой смертельной аварии в Архангельской области, где погибли 13 человек

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О последствиях столкновения пассажирского микроавтобуса с лесовозом в Архангельской области и о состоянии пострадавших в ДТП сообщил местный канал «Архангельск 1».

Напомним, вечером в пятницу, 11 сентября, на 1180 километре трассы М-8 столкнулись лесовоз, микроавтобус и легковушка: микроавтобус ГАЗель Next при обгоне легкового автомобиля Nissan столкнулся со встречным лесовозом Renault с прицепом. В результате ДТП машины получили значительные механические повреждения и оказались за пределами проезжей части. В аварии погибли 13 человек, среди них - трое детей.

⁣Как сегодня, 12 сентября, уточнил источник со ссылкой на информацию местных ведомств, в областной больнице состояние троих пациентов стабилизировали, они остаются в тяжелом, но стабильном состоянии. Состояние еще одного пациента оценивается как крайне тяжелое. В городской клинической больнице пациентов также стабилизировали. Одного из них переводят в областную офтальмологическую больницу для операции после травмы глаза. Пациент детской больниц находится в стабильном состоянии.

По уточненным данным, погибли 13 человек — водитель грузового автомобиля, водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Среди погибших - трое детей. Погибшим детям было 6, 12 и 16 лет.

На данный момент опознаны семь погибших, личности еще шестерых устанавливаются, уточнили в правительстве региона.

⁣Следователи ищут очевидцев ДТП на этом участке трассы М-8: момент аварии и движение её участников перед столкновением могло попасть на записи видеорегистраторов.