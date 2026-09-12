Популярный ресторан в Петрозаводске закрыли из-за санитарных нарушений

Суд постановил немедленно приостановить работу заведения в центре карельской столицы

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Ресторан «Яг и Ель» на проспекте Ленина в Петрозаводске временно закрыли по решению суда - в заведении нашли серьезные нарушения. О решении судебной инстанции приостановить работу ресторана сообщил паблик Петрозаводского городского суда.



Ресторану запретили обслуживать посетителей и готовить блюда в течение 40 дней. Уточняется, что причиной стали существенные нарушения санитарных норм - их выявили во время сентябрьской проверки инспекторы Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства установили, что в помещениях ресторана надлежащим образом не делалась уборка, была нарушена последовательность технологических процессов, холодильное оборудование оказалось неисправно, отсутствовали приборы контроля температуры и влажности в помещениях для хранения продуктов. Кроме того, выявилось, что блюда в ресторане готовили без технологических документов, на полуфабрикатах и готовых блюдах не указывали дату и время изготовления, что не позволяло установить срок годности. Еще одним нарушением стал факт хранения личных вещей персонала в производственных помещениях заведения.



Организация допустила нарушение санитарных норм, создав угрозу для жизни и здоровья посетителей, а также угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, отмечалось в сообщении Петрозаводского суда.

Суд учел претензии Роспотребнадзора и признал ресторан виновным в санитарных нарушениях и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 40 суток, запретив готовить пищу и принимать посетителей.



Отмечается, что запрет работы заведения может быть досрочно прекращен, если будут устранены все нарушения.



Постановление приведено к немедленному исполнению, указано 11 сентября в источнике.

