Слякоть и туманы: аномально теплая зима ожидается в России

Узнали прогноз синоптиков о том, какой будет грядущая зима

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал аномально теплую зиму на большей части России. О том, какой ожидается предстоящая зима, он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, большая часть территории нашей страны будет находиться под аномальным теплом. Тишковец отметил, что ожидается температура на 3-4 градуса выше нормы. Этот прогноз, как уточнил специалист, не касается арктической зоны, севера Сибири, Чукотки, Берингова и Чукотского морей.

При этом теплее всего будет в феврале. Особенно теплые температуры ожидаются в Центральной России и южных регионах, как подчеркнул специалист «Фобоса.

Аномальное тепло будет сопровождаться повышенным количеством осадков. Так, по прогнозу, в январе осадков выпадет на 30-40% больше нормы.

Тишковец уточнил, что причиной аномального тепла является климатическое явление Эль-Ниньо, с которым связано потепление Тихого океана.

Специалист отметил, что не вся зима будет теплой. Снега ожидается очень много, и его время от времени будут уничтожать оттепели, которые придут вместе с туманами.