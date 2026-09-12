Виноград растет и плодоносит на карельской земле

Как жители лесного поселка ломают стереотипы

Фото: Валентина Федорова

Кто сказал, что виноград – это исключительно южная история? Жители поселка Кинелахта Валентина Петровна и Михаил Александрович Федоровы доказали обратное: даже в суровых северных широтах можно собрать отличный урожай этой южной ягоды.

Фотографии гроздьев, снятых с лозы, появились в местном паблике «Кинелахта – меж двух озер» и вызвали настоящий восторг у соседей. История успеха проста: три года назад супругам подарили один-единственный черенок зимостойкого сорта. Садоводы рискнули и высадили его прямо в открытый грунт.

Результат превзошел все ожидания. Уже на следующее лето семья попробовала первые ягоды, а в этом сезоне виноград порадовал по-настоящему щедрым урожаем.

«Сорт оказался невероятно выносливым –выдерживает морозы до -40 градусов. Единственное, о чем просит лоза –это небольшое укрытие на зиму», – поделилась Валентина Федорова своим «секретом»

Интересно, что нынешнее лето в Карелии выдалось довольно прохладным и капризным, но даже это не помешало винограду созреть. Похоже, стереотип о том, что северный климат не подходит для виноградарства, окончательно уходит в прошлое. Теперь для жителей Кинелахты свежая гроздь со своего участка — не экзотика, а приятная реальность. Кстати, урожай винограда собрала недавно и жительница Костомукши, о чем писал наш портал.