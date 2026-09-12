Репетиторы стали зарабатывать больше айтишников в России

Взлетели доходы частнопрактикующих учителей

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Начался учебный год, и родители школьников затянули пояса, чтобы определить своих чад на дополнительные занятия к педагогам. Канал SHOT выяснил, что репетиторы обогнали по доходам айтишников в России. Так, зарплаты менторов доходят до 300 тысяч рублей, отмечает источник.



Хороший и опытный репетитор, проводя пять уроков в день и получая по среднему ценнику за одно занятие 3 тысячи рублей, за неделю богатеет на 75 тысяч рублей. При этом рабочий день может у такого учителя занимать всего пять часов в то время как айтишники работают по девять часов, а получают в полтора-два раза меньше — около 150-200 тысяч рублей, говорится в источнике. Больше могут получать только репетиторы по физике, одно занятие которых стоит до 7500 рублей.



В итоге российские семьи готовятся отдавать десятки тысяч рублей ежемесячно - ведь два предмета при нескольких занятиях в неделю обойдутся родителям школьников минимум в 60 тысячи рублей. Такие траты априори чрезмерные.

Параллельно встает вопрос о налогах - платят ли их репетиторы. Налоговый юрист рассказала изданию, что большинство преподавателей оформили самозанятость, отчисляя 4%. Тот, кто этого не делает, но если вдруг выявится нарушение, серьёзно ответит рублем: налог уже будут считать по ставке 13% плюс штрафы в размере 40% от неоплаченной суммы.